Cachorros e gatos sonham? Entenda como funciona o sono dos pets

Cães e gatos dormem boa parte do dia, mas não apenas para descansar. Durante o sono, o corpo se regenera, o sistema imunológico se fortalece e o cérebro processa emoções, aprendizados e experiências. E, sim, os pets também sonham — e esses sonhos têm um papel importante no bem-estar geral.

Assim como os humanos, eles passam por diferentes estágios do sono: leve, profundo e REM. Cada fase tem uma função. No sono leve, o animal ainda reage a estímulos externos. No sono profundo, o corpo se recupera. Já o sono REM é quando acontecem os sonhos e o cérebro trabalha ativamente revivendo experiências.

Mesmo dormindo muitas horas, se o pet não completa esses ciclos corretamente, pode apresentar agitação, irritabilidade ou dificuldade de aprendizado. Isso costuma ser mais comum em animais idosos, que têm mais dificuldade para alcançar o sono profundo.