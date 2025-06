4 restaurantes brasileiros estão entre 100 melhores do mundo pelo 50 Best

Quatro restaurantes brasileiros ficaram entre os 100 melhores do mundo em lista anunciada hoje pelo World's 50 Best Restaurants 2025, considerado o "Oscar da gastronomia".

Na prévia do ranking final, que revelou do 100° ao 51° lugar, o paulistano Evvai retornou à lista com o 95º lugar e A Casa do Porco, também em São Paulo, levou o 83º lugar. O Oteque, no Rio, ficou com a 81ª posição e o Tuju, da capital paulista, está na 70ª.

Tuju ganha força

O paulistano foi reconhecido como referência em hospitalidade em outubro, na edição local do prêmio. O Latin America's 50 Best Restaurants 2024 entregou ao Tuju o Gin Mare Art of Hospitality Award, que reconhece a arte do bom serviço aos clientes.