O que os cães sentem quando você sai de casa? Entenda a saudade canina

A intensidade da saudade pode variar de acordo com a personalidade e o histórico do cão. Animais que passaram por abandonos anteriores ou são mais ansiosos tendem a ter maior dificuldade para lidar com a separação.

O que passa na cabeça do cachorro quando a porta se fecha?

O comportamento dos cães oferece pistas para responder a essa pergunta. Alguns esperam do lado da porta, outros dormem no tapete do quarto, mexem em pertences do tutor ou até "assumem o controle" da casa — explorando cada canto em busca de distração.

A ansiedade de separação, comum em algumas raças e perfis comportamentais, também pode aparecer. Mas, em geral, quando há um ambiente seguro e previsibilidade, o cão aprende que o tutor sempre volta. E, quando volta, a recepção costuma ser uma festa: pulos, lambidas e aquele olhar que deixa qualquer dia ruim para trás.

Como preparar o cachorro para ficar sozinho

A forma como o tutor se despede e como estrutura o ambiente pode fazer toda a diferença. Deixar brinquedos interativos com petiscos escondidos, por exemplo, ajuda a distrair o cão nos primeiros minutos após a saída, que são os mais estressantes.