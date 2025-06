Calendário Pirelli 2026 será clicado pelo norueguês Solve Sundsbo

Estou entusiasmado por fazer parte do Calendário Pirelli, é um sonho que tenho há muito tempo e tenho a honra de seguir os passos dos incríveis fotógrafos que estiveram envolvidos no projeto anteriormente. Com o Calendário 2026, quero transportar as pessoas para um mundo que elas não esperam —um mundo que traz um senso de poesia, sensualidade e mistério íntimo. É um reflexo do meu profundo vínculo com a natureza e da minha curiosidade, admiração e storytelling. Estou animado para que todos vejam o que eu criei . Solve Sundsbo, em comunicado divulgado pela organização

Sundsbo é conhecido por imagens vibrantes e provocadoras, que flertam com uma atmosfera transcendental e questionam a percepção de realidade do público. Alguns de seus trabalhos mais recentes incorporaram à informação de moda técnicas bastante diversas, do escaneamento 3D de objetos à pintura à mão nos retoques, trazendo texturas e profundidade inovadoras aos seus cliques.

Quem é Sundsbo no mundo da moda?

Nascido na Noruega em 1970, Sundsbo se mudou para Londres em 1995 para estudar fotografia na London College of Printing. Apesar de viver até hoje na capital britânica com a esposa e quatro filhos, ele continua a se inspirar na estética norueguesa clean e minimalista para os seus trabalhos.