10 raças de cães que são mais independentes e podem ficar bem sozinhas

5. Shar Pei

Shar pei Imagem: Ashley Baxter, girlwithacamera.c/Getty Images

Com fama de sério e até um pouco "sisudo", o Shar Pei é muito leal, mas não é do tipo que busca colo o tempo todo. É uma ótima opção para quem quer um cão tranquilo, que valoriza a rotina e o silêncio.

6. Scottish Terrier

Scottish Terrier Imagem: Canva

Pequeno, corajoso e determinado, o Scottish Terrier gosta de fazer as coisas do próprio jeito. Pode ser um pouco teimoso, mas também é muito fiel. Ideal para quem quer um cão de porte pequeno com personalidade forte.