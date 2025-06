Cheiro de xixi de cachorro em casa? Veja como eliminar sem prejudicar o pet

Quem convive com cães sabe: acidentes acontecem. E, quando o xixi vai parar no sofá, no tapete ou até no cantinho da sala, o problema não é só a limpeza — é o cheiro que parece não sair nunca. Além de incômodo, esse odor pode ser prejudicial à saúde respiratória e incentivar o cão a repetir o comportamento no mesmo local.

Mas, antes de sair misturando tudo o que tem no armário de limpeza, é importante saber que algumas fórmulas caseiras podem agravar a situação. O uso inadequado de produtos pode danificar superfícies, intoxicar animais e, em casos mais sérios, liberar gases tóxicos no ambiente.

Quais produtos usar

A urina do cão contém ureia, e a remoção completa do odor exige produtos específicos que atuem diretamente sobre essa substância. Portanto, nada de improvisar. Misturas aleatórias não só são ineficazes, como também colocam sua saúde (e a do pet) em risco.