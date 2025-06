Cão de assistência ou de apoio emocional? Entenda diferenças e direitos

O que é um cão de assistência?

Cães de assistência são treinados para executar tarefas que ajudam pessoas com deficiência a realizar atividades do dia a dia. Eles podem, por exemplo, guiar cegos, alertar pessoas surdas sobre sons, abrir portas para cadeirantes ou até detectar crises convulsivas em pessoas com epilepsia.

Esses animais passam por um longo período de adestramento especializado, geralmente em instituições certificadas, e são considerados "meios auxiliares de locomoção" pela legislação.

No Brasil, seu direito de acesso a espaços públicos e privados é garantido pela Lei nº 11.126/2005, que permite a entrada dos cães de assistência em transportes, escolas, comércios e ambientes de uso coletivo — inclusive hospitais, com algumas exceções técnicas.

É importante saber que, legalmente, o cão de assistência precisa estar devidamente identificado e, quando exigido, o tutor deve portar documentos que comprovem o vínculo funcional entre eles.

O que é um cão de apoio emocional?

A principal função do cão de apoio emocional é oferecer conforto psicológico e estabilidade emocional a pessoas que enfrentam transtornos como depressão, ansiedade, TEPT (transtorno de estresse pós-traumático), autismo ou fobias sociais.