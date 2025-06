'I love macaxeira': João Pessoa vive 'boom' turístico e atrai estrangeiros

Os preços são uma atração à parte na região, mas já foram mais convidativos. A água de coco (este item de primeira necessidade) sai a R$ 5 na orla de Tambaú e já custou R$ 3. O preço do quilo do camarão no alho e óleo ainda emociona: R$ 49,99.

Atraídos a João Pessoa pelos relatos de amigos, o casal João Leon e Monique, de Curitiba, não quer muito mais gente por lá quando voltar.

"Se você falar bem demais da cidade, vem mais gente e o preço sobe", dizia a dona de casa e artesã Monique de Almeida, 60, que planejava alugar um Airbnb para ficar mais tempo em uma segunda chance.

João e Monique curtiam fim da viagem em Tambaba Imagem: Júlia Marques/UOL

Eles passaram uma semana na região e já tinham se surpreendido com o clássico pôr do sol ao som do Bolero de Ravel, na vizinha Cabedelo, com o encontro do rio e o mar na Praia Bela, no litoral sul, e, claro, com Coqueirinho.

Curtiam o fim da viagem na famosa Tambaba, a uma hora de João Pessoa, onde apenas o simbólico coqueiro era solitário: a praia na parte não naturista estava cheia — e nem era alta temporada.