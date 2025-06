Gatos reconhecem o cheiro dos tutores? Estudo japonês aponta que sim

Se você convive com um gato, é provável que já tenha se perguntado se ele realmente sabe quem você é. Uma pesquisa publicada em maio de 2024 na revista científica PLOS One, conduzida por pesquisadores da Universidade de Agricultura de Tóquio, traz uma resposta interessante: os gatos conseguem reconhecer o cheiro dos seus tutores.

No experimento, 30 gatos domésticos foram expostos a tubos de plástico com cotonetes que carregavam odores de seus tutores ou de pessoas desconhecidas. Os animais passaram mais tempo cheirando os odores não familiares — o que sugere que o cheiro do tutor era reconhecido rapidamente, e por isso, menos explorado.

Também foi observado um comportamento curioso: inicialmente, os gatos usavam mais a narina direita ao cheirar os odores novos e trocavam para a esquerda à medida que se acostumavam ao cheiro. Esse padrão pode indicar o uso de diferentes hemisférios cerebrais, algo já documentado em outras espécies, como cães, aves e peixes.