Fica em pé antes da hora dentro do avião? Neste país há multa para isso

A Turquia multará aqueles passageiros apressados que se levantam dos assentos antes de o avião parar de taxiar na pista ou que ocupam os corredores antes de ser iniciado o desembarque da sua fileira pelos comissários.

A mudança foi revelada por uma circular aprovada pelo Diretorado Geral de Aviação Civil da Turquia, obtida pelo jornal americano The Washington Post hoje.

O documento, assinado pelo diretor-geral Kemal Yüksek, instrui a tripulação a emitir alertas que esclareçam que passageiros que não respeitarem "as prioridades de desembarque à sua frente ou ao seu redor" serão denunciados às autoridades e uma "multa administrativa será imposta de acordo com as regulamentações legais aplicáveis".