5 sinais de que seu cachorro está sofrendo com o frio e como protegê-lo

A queda nas temperaturas não afeta só os humanos — muitos cães também sentem frio e podem sofrer com isso, especialmente durante o outono e o inverno. Embora alguns tutores acreditem que os cães são naturalmente resistentes, a verdade é que o impacto do frio varia bastante conforme a raça, o porte e até o estado de saúde do animal.

Segundo a American Veterinary Medical Association (AVMA), cães pequenos, de pelagem curta ou idosos estão entre os mais vulneráveis às baixas temperaturas. Por isso, identificar os sinais de desconforto térmico é essencial para evitar doenças e garantir o bem-estar do seu companheiro.

Veja, a seguir, os principais sinais de que o seu cachorro pode estar sofrendo com o frio — e como ajudá-lo: