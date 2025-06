Por que você deve se preocupar com o cocô do seu cão e como descartá-lo

Recolher o cocô do seu cachorro talvez não esteja entre as tarefas mais agradáveis da rotina, mas é muito importante. O descarte correto não é só uma questão de higiene: tem impacto direto na saúde pública e no meio ambiente.

O problema vai muito além do mau cheiro ou do visual desagradável nas calçadas, já que as fezes acumuladas em espaços públicos ou mesmo no quintal de casa podem ajudar a espalhar fungos, bactérias e vermes que afetam não apenas outros animais, mas também as pessoas.

As partículas dos resíduos podem até mesmo se dispersar pelo ar, atingindo olhos, pele e sistema respiratório. Além disso, durante a decomposição, as fezes emitem metano — um gás de efeito estufa que agrava o aquecimento global.