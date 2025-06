Para que serve o bolsinho da calça jeans? Ele já teve uma função importante

Originalmente incluída como proteção para relógios de bolso, daí o nome, esta bolsa extra cumpriu muitas funções.

No final do século 19, os cowboys protagonizavam as corridas de ouro na Califórnia, nos Estados Unidos. Esses homens, que passavam horas em cima de um cavalo, precisavam ter uma noção, além do posicionamento do sol, para que pudessem determinar o horário em que estavam. Para isso, usavam relógios de bolso.

Antes do jeans, as calças não "seguravam" materiais mais pesados, rasgando o tecido ao longo das cavalgadas. Então, para suprir essa função, a calça jeans cumpria o papel de suportar o peso do ouro, com os bolsos traseiros, por exemplo, enquanto o bolsinho era reservado para o relógio.

Vale lembrar que os relógios de pulso se tornaram populares apenas no século 20 — e um brasileiro foi o responsável por isso.

No início do século 20 o aeronauta brasileiro Santos Dumont, por necessitar deste modelo por razões práticas, pediu ao amigo joalheiro, Louis Cartier, que fizesse um relógio de pulso especial para o seu dia a dia.

Dessa forma, Cartier implementou uma pulseira de couro em um dos maiores modelos de relógio de pulso femininos da sua coleção e, em 1904, o ofereceu a Santos Dumont. Este episódio leva a que se considere o "pai da aviação" como o responsável pela popularização do relógio de pulso entre os homens.