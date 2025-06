Boeing anuncia avião luxuoso 'mais premium de todos os tempos'; veja como é

As novas suítes United Polaris Studio, localizadas na primeira fileira de cada seção da classe executiva, serão 25% maiores do que a oferta padrão da Polaris, a classe executiva padrão da companhia. Com um total de oito assentos a bordo, as suítes terão portas deslizantes, bluetooth, uma tela OLED 4K de 27 polegadas, uma cama totalmente reclinável com roupa de cama da loja Saks Fifth Avenue e um pufe extra, caso o passageiro queira jogar, conversar ou fazer uma refeição com um colega de bordo.

United Polaris Studio tem um espaço extra para que os passageiros possam interagir durante o voo Imagem: Divulgação/United Airlines

Ainda entre as amenidades disponibilizadas na United Polaris Studio, há um cardápio com opções exclusivas, champanhe Laurent Perrier Cuvée Rosé e apetitivos feitos com caviar, além de pijama e chinelos especiais.

Os passageiros da classe executiva da United têm acesso a lounges exclusivos em determinados aeroportos, além de preferência no embarque e a possibilidade de transfers em casos de conexões curtas.

Scott Kirby, CEO da United Airlines, compartilhou as novidades em seu perfil no Instagram. "Criar o melhor assento da classe executiva é apenas mais um passo para nos tornarmos a maior e melhor companhia aérea do mundo na história da aviação", escreveu, definindo a nova aeronave como a "mais premium de todos os tempos".



Demais classes também terão melhorias

A United Polaris, a classe executiva padrão da companhia, irá oferecer novos atrativos. Os passageiros terão à disposição portas deslizantes para aumentar a privacidade de seus assentos, telas de 19 polegadas e uma espécie de bar com lanches e sanduíches. Nos assentos voltados para o corredor, divisórias poderão ser abaixadas para acomodar passageiros que estão viajando juntos.