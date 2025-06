De bela macarronada a vovós chinesas: as melhores fotos de comida do ano

Oferendas budistas

"Buddhist Offerings" Imagem: Ryan Kost/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

País: EUA/Camboja

O prêmio

Quase 10 mil imagens de 70 países concorreram aos prêmios em diferentes categorias. O júri global foi liderado pelo renomado fotógrafo gastronômico David Loftus e inclui ainda o chef português Henrique Sá Pessoa, estrelado pelo Guia Michelin; o fotógrafo gastronômico Mikel Ponce, Tom Athron, CEO da loja de departamentos Fortnum & Mason, um dos patrocinadores do concurso; o chef dinamarquês René Redzepi, co-proprietário do premiado restaurante Noma; o chef e influenciador premiado Max La Manna; Rein Skullerud, fotógrafo sênior e editor de imagens do Programa Alimentar Mundial da ONU; o reconhecido chef Sergio Herman e a chef e escritora de livros de receitas Mogau Seshoene (também conhecida como The Lazy Makoti).

Todas as 185 finalistas ainda serão exibidas em uma mostra gratuita nas Mall Galleries entre 21 e 25 de maio. Uma seleção mais enxuta também poderá ser vista na Fortnum and Mason a partir de 2 de junho e no Museum of the Home de 3 de junho a 7 de setembro. Para conhecer todos os finalistas, visite o site www.worldfoodphotographyawards.com.