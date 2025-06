Vai uma carne crua aí? 4 pratos 'crudos' que amo em restaurantes de SP

Adoraria contar sobre as novas coxinhas incríveis que descobri por aí. Mas, no fim, parece que são as fritadeiras velhas que fazem coxinha boa. Ao receber seis unidades do salgado em plena sexta-feira à tarde, graças a um interfone-surpresa do Esquina de Souza, lembrei que o que vale nem sempre é a novidade, e sim a consistência. Aqui vão duas coxinhas de sempre — sempre boas:

Esquina do Souza.

Bem temperado, o recheio desta coxinha grandalhona leva cebola, alho, requeijão e salsinha. Já o segredo da crocância está no empanamento duplo. Primeiro, passa no ovo com farinha de trigo. Depois, na farinha de pão. A porção generosa de 6 unidades sai por R$ 66. Vai lá: Rua Carneiro da Silva, 185, Vila Leopoldina. @esquinadosouza

Frangó

As coxinhas desta instituição paulistana, em funcionamento desde 1987, nunca decepcionam. Douradas que só, têm a casquinha exterior crocante ? ainda mais na versão aperitivo, que chega à mesa na porção com 10 unidades por R$ 66. O recheio tem um complemento que eu adoro: catupiry. Vai lá: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó. @frangobar

