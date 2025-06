Como o monstro Labulu virou desejo de fashionistas e rende bilhões

Virginia Fonseca, também de Labubu, no Japão Imagem: Reprodução/Instagram

A aparência do item secreto não é revelada nem mesmo na caixa em algumas coleções. Ou seja, a ideia é que a compra funcione um pouco como uma surpresa do Kinder Ovo ou do McLanche Feliz do McDonald's nos anos 90, antes que os aplicativos tornassem possíveis escolher qual é o brinquedo que vem dentro.

A própria Lisa do Blackpink confessa que costuma comprar coleções inteiras, mas a busca pelo item secreto movimenta até a famosa. É por isso que algumas Labubus se tornam valiosíssimas no mercado paralelo, com modelos mais disputados custando mais de R$ 5.000. Para se ter ideia, as mais básicas saem por cerca de US$ 17 (R$ 100) na Pop Mart.

Apenas a série "The Monsters", da qual a Labubu faz parte, gerou US$ 419 milhões (R$ 2,37 bilhões) em vendas no último ano para a Pop Mart, de acordo com a NBC News. E isto não leva em consideração o enorme mercado paralelo de revendas e até fakes. No Brasil, onde a Pop Mart não tem lojas físicas, apenas faz entregas via seu site, é comum achar leilões, revendas e até fakes em sites de e-commerce como o Mercado Livre.

A influenciadora Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula do jogador Neymar, mostrou nos Stories do Instagram na terça-feira duas unidades que teria comprado em um shopping na região do Brás, em São Paulo. Segundo ela, os brinquedos lhe transmitiram uma "energia ruim", mas fãs identificaram as bonequinhas como fakes (veja abaixo).