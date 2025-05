Já tem arraiá! Confira o roteiro das quermesses juninas em São Paulo

Imagem: Divulgação/Instagram

Sem restrições

A 'Festa Junina sem Glúten' acontece no Memorial da América Latina, nos dias 7 e 8 de junho, promovendo a inclusão alimentar de pessoas com restrições. Além de comidas típicas (canjica, arroz-doce, bolo de milho e curau, por exemplo), o evento contará com barraquinhas com itens sem lactose, ovo, leite, açúcar e soja, e veganas. Das 11h às 21h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações

COM CRIANÇAS

Imagem: Divulgação

No parque

A garotada terá programação especial no 'Arraiá da Família no Parque', no Villa-Lobos, nos fins de semana entre 7 e 29 de junho. A programação inclui brincadeiras temáticas gratuitas com recreadores, como corrida de saco, cabo de guerra e batata quente, música ao vivo, quadrilha e mais de 20 opções de brinquedos (pagos à parte). Das 10 às 18h. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações

Imagem: Divulgação

Na praça

Com forró ao vivo, feirinha de artesanato e apresentação de quadrilhas, o '7º Arraiá de Moema' é uma das festas mais tradicionais da Zona Sul da capital. O evento junino acontecerá nos próximos dois fins de semanas de junho (dias 7, 8, 14 e 15), das 10h às 22h no sábado e até as 20h no domingo. A entrada é gratuita. Vai lá: Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema. Mais informações