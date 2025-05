Da roupinha ao skin care: como cuidar de seus cães e gatos neste frio?

Os cuidados com cães e gatos durante o inverno devem ir muito além do guarda-roupa e das preocupações apenas com caminhas e cobertores. Os tutores precisam estar atentos também à alimentação, banho, aglomerações com outros pets e até mesmo skin care na estação mais fria e seca do ano.

Para os cães que permanecem em quintais, o recomendado é que tenham uma casinha fechada com cobertor. Já dentro das casas e apartamentos, a preocupação acaba sendo menor, mas vai depender muito da raça.

Os cães da raça whippet, dachshund, fox paulistinha, que têm o pelinho mais curto e são de climas mais quentes, por exemplo, sentem muito frio. Já os golden, são bernardo, lhasa e shitsu sentem menos frio, mas de qualquer maneira temos de protegê-los com uma caminha, um cobertor e um ambiente especial dentro de casa.