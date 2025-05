Batata frita de Marechal Hermes venceu 'larica' de Snoop Dogg; como fazer

Há porções para todos os apetites e bolsos na Batata da Marechal Imagem: Reprodução/Instagram

A novidade virou uma tradição no lugar, que é parada obrigatória para quem circula por lá diariamente e até atração turística na região. "A gente recebe gente de todo lugar (sic). Tem uns que vem de longe, até dos Estados Unidos, Portugal. Vem gente famosa também, até o Romário já passou por aqui".

Ao longo dos anos, a procura cresceu tanto que o comerciante precisou alugar um ponto em frente à barraca para abrigar a cozinha. O espaço já chegou a ter salão com mesas e cadeiras para consumo no local, mas desde 2020, com o início da pandemia, só serve como local de preparo.

Além do tamanho, o número de ingredientes do preparo também impressiona. A cada quinze dias, são pelo menos 10 toneladas de batata in natura. As proteínas são compradas diariamente, sendo 25 kg de frango, 70 kg de calabresa e entre 40 kg e 50 kg de bacon.

Seu Ademar com a mão na 'massa', ou melhor, na batata que recebe complementos como calabresa, bacon e frango frito Imagem: Reprodução/Instagram

O segredo, segundo Ademar, é a escolha da batata certa e o cuidado com a quantidade de óleo. "Tem que saber escolher a batata boa, senão ela fica murcha logo depois de fritar. As melhores batatas são a argentina e a asterix. Tem que controlar a quantidade de óleo e secar bem depois de pronta".