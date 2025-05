Qual a idade certa para castrar um gato? Saiba o que diz a ciência

Outro levantamento, publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery, comparou gatos castrados aos 3 meses e aos 6 meses. O resultado mostrou que não houve diferença significativa em relação ao crescimento, massa muscular ou sistema urinário. Os gatos castrados mais cedo ainda apresentaram menor propensão a desenvolver tumores mamários e piometra (infecção uterina, no caso das fêmeas).

Castrar cedo ajuda a prevenir problemas futuros

Além da prevenção de doenças reprodutivas, castrar antes da puberdade reduz os comportamentos indesejados ligados ao cio. Machos tendem a marcar território com urina com cheiro forte, além de fugirem mais em busca de fêmeas. Já as fêmeas podem vocalizar intensamente durante o cio, atraindo machos e aumentando o risco de cruzas indesejadas.

A castração precoce também tem papel fundamental na redução do abandono de gatos, principalmente os sem raça definida. Gatas podem entrar no cio com apenas 4 meses e gerar até três ninhadas por ano, o que agrava a superpopulação, especialmente nas cidades. Por isso, a maioria dos abrigos e ONGs já realiza a castração antes da adoção.

Existe diferença entre raças?

Embora a recomendação geral valha para todas as raças, alguns veterinários preferem avaliar individualmente os gatos de raças maiores, como Maine Coon e Ragdoll, que demoram mais para amadurecer fisicamente. Nestes casos, pode-se esperar até os 5 ou 6 meses, mas sem ultrapassar esse período.