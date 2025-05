Óleo no lugar de azeite? Hóspede revoltado faz flagra, e resort responde

Não ficou em dúvida o que oferecemos aos clientes, pois azeite e óleo tem cheiros e sabores diferentes. Os vidros de azeite não ficam à disposição dos hóspedes durante o café da manhã, mas disponíveis no restaurante para uso do cliente, quando desejado.

A colaboradora do vídeo, filmada sem autorização e exposta na internet, trabalha no hotel, é responsável pela operação de uma chama de preparo de omeletes. É uma profissional muito querida, recebe muitos elogios pelo excelente atendimento oferecido e continua na nossa equipe. Ela mesma informa aos hóspedes que o preparo de omelete é com óleo de soja, e o procedimento filmado e postado, já foi realizado várias vezes na presença dos hóspedes, garantindo a transparência dos trabalhos realizados por nossa equipe.

Posso colocar óleo na garrafa de azeite?

Independente do recipiente em que está, nenhum óleo deve ser armazenado perto do fogo, pois o calor pode prejudicar a integridade dele, tornando-o rançoso. No entanto, é válido o cuidado ao manejar garrafas plásticas próximo às chamas durante o preparo dos alimentos.

Por isso, é tecnicamente possível armazenar o seu óleo na garrafa de um azeite. Dewey Lucero, produtor de azeite e dono do rótulo premiado Wild Groves da Califórnia, explica em seu site Olive Fantastic que não recomenda a reutilização da garrafa, a não ser que tenha sido apropriadamente limpa para eliminar os resíduos do azeite —que podem acelerar a oxidação do óleo que vem a seguir.

De maneira geral, garrafas de vidro (especialmente as escuras dos azeites) e recipientes de metal são alternativas melhores para o armazenamento ou manejo dos óleos de cozinha por diminuírem a entrada de ar e exposição à luz, aponta o site da fabricante americana de produto de descarte de óleos FryAway. A garrafa plástica em que os óleos frequentemente vêm do mercado hoje não é inapropriada, mas apenas caso o consumo seja rápido.