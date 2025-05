Cachorro pode comer arroz? Veja como alimento é benéfico e quando evitar

Já o arroz integral, apesar de mais nutritivo, tende a ser mais difícil de digerir por causa do teor de fibras. Por isso, só deve ser oferecido ocasionalmente e bem cozido, sempre com atenção à reação do animal. Cães com o sistema digestivo sensível tendem a se sair melhor com a versão branca.

É fundamental que o arroz oferecido aos cães não esteja temperado com alho ou cebola. Estes alimento contêm tiossulfato, substância que danifica os glóbulos vermelhos do pet, pode levar a uma anemia severa e até mesmo à morte do animal.

Passas, que também são usadas em algumas versões de preparo do arroz, também são extremamente perigosas e devem ser evitadas.

Quando o arroz pode ser prejudicial

Mesmo sem tempero, o consumo excessivo de arroz ou sua inclusão frequente como base alimentar pode trazer riscos. Dietas desequilibradas, ricas em carboidratos e pobres em proteínas e micronutrientes, podem favorecer a obesidade e carências nutricionais. Em casos de cães com diabetes, o controle da ingestão de arroz (e de carboidratos em geral) deve ser ainda mais rigoroso.

Se a ideia é oferecer arroz ao cachorro como um agrado ou parte de uma refeição especial, vale seguir algumas orientações básicas: