Botas fetichistas e acima dos joelhos conquistam galãs de Hollywood

Nas pernas dos galãs

O Festival de Cannes tem seus próprios rituais. O tapete vermelho ali é mais do que um desfile de celebridades, acaba por tornar-se um palco de mensagens estéticas e políticas. Essas últimas, impulsionadas após o novo dresscode impedindo nudez e volumes.

Quando o sueco Alexander apareceu de smoking na première de "O Esquema Fenício", mas com botas longas de couro ultrapassando os joelhos, o que se viu não foi apenas um figurino viral, mas uma imagem com peso simbólico.

A escolha pelos sapatos da Saint Laurent, orientada pelo stylist Harry Lambert — parceiro de longa data do também provocativo cantor Harry Styles, lembrava tanto o estilo de Helmut Newton quanto o pós-punk europeu dos anos 1980.

Alexander Skarsgard em Cannes Imagem: Miguel Medina / AFP

Pedro Pascal, por sua vez, já vinha construindo uma relação interessante com a moda. Na première da segunda temporada de "The Last of Us", em março deste ano, usou também botas over-the-knee da Saint Laurent, mas com calça justa de couro, suéter azul e blazer xadrez.