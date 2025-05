4 sinais de que seu cachorro está sofrendo emocionalmente com a solidão

Latidos e uivos em excesso: se o pet vocaliza constantemente durante a sua ausência — algo que vizinhos costumam perceber —, pode estar sofrendo de angústia por separação.

Alterações no apetite e no sono: perder o interesse pela comida ou dormir demais (ou de menos) são reações típicas do estresse emocional.

Apego excessivo: quando o tutor chega em casa e o cão demonstra uma necessidade exagerada de atenção, pode ser sinal de insegurança por passar muito tempo sozinho.

O que fazer para amenizar a solidão do seu cão?

Ao perceber esses sinais, é fundamental agir para melhorar a qualidade de vida do pet. Algumas estratégias simples podem fazer diferença no dia a dia do animal:

Inclua mais momentos de interação: passeios frequentes, brincadeiras e até sessões rápidas de adestramento positivo ajudam a fortalecer o vínculo e liberar energia acumulada.