Cassino na 'Orlando brasileira'? Cidade quer oferecer jogos em resorts

Queremos sair na frente e nos prepararmos para a escolha de um modelo jurídico adequado aos interesses turísticos do município. Para tanto é preciso ouvirmos o que existe de mais moderno no mercado e as melhores práticas do setor. Não podemos aguardar o Governo Federal efetivamente sancionar a lei para iniciar esse processo. Essa medida é um passo à frente. Estamos nos posicionando como um destino preparado para atrair investimentos bilionários em turismo e entretenimento. A lei aprovada nos permite iniciar um diálogo com o mercado, dentro da legalidade e com o objetivo de gerar mais empregos, mais desenvolvimento e consolidar Olímpia como um destino completo. Geninho Zuliani, prefeito de Olímpia

Na cidade americana, Zuliani tem agenda no Disney Institute para uma "imersão", informou. Ele se encontra com empresários do setor, entre eles Alex Pariente, vice-presidente sênior corporativo de operações de cassino e hotel do grupo Hard Rock, em Miami, onde quer "apresentar o potencial da cidade e abrir diálogo com possíveis investidores globais".

Por que Olímpia é chamada de "Orlando brasileira"?

Olímpia recebe cerca de cinco milhões de turistas por ano e oferece 35 mil leitos em sua rede hoteleira, segundo estimativas da prefeitura. Atualmente, toca um ambicioso projeto: o futuro Aeroporto Internacional, previsto para abrir as portas em 2027. Seus terminais terão capacidade para um milhão de passageiros ao ano.

Maquete virtual mostra concepção de como deverá ser o aeroporto na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo Imagem: Divulgação/Prefeitura de Olímpia

Atualmente, Olímpia prepara a construção de um centro de convenções e já ostenta dois dos maiores parques aquáticos da América Latina, o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, que Nossa visitou e mostra como é aqui.