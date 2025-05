Cães e gatos podem ser amigos: 10 raças que se adaptam bem aos felinos

3. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel Imagem: Canva

Afetuoso, delicado e sociável, o Cavalier combina bem com gatos por ser pouco invasivo. Essa raça gosta de companhia, mas sabe respeitar o espaço do outro — o que é perfeito para conviver com um felino mais reservado.

4. Buldogue Francês

Buldogue francês Imagem: Getty Images/iStockphoto

Com um temperamento estável e tranquilo, o Buldogue Francês dificilmente entra em conflito com gatos. Ele costuma ignorar provocações e se contenta com cochilos ao lado do amigo felino. Além disso, é ideal para quem vive em apartamentos.