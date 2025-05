Gordinho, achatado ou ultrafino: qual é a cara de um hambúrguer estrelado?

Questão de gosto e momento

Será que o hambúrguer comum perdeu o reinado? Para Thomas e Rafael, jamais.

Acho que depende do momento. Tem hora que você quer um burger mais leve, mais fininho e tem hora que você quer a suculência de um burger alto, com 180g de carne... Não vejo um roubando protagonismo do outro. São complementares , opina Thomas.

Gordinho, o ultra smash Imagem: Alex Woloch

Rafael ainda conta que tem gente que enxerga um smash quase como um salgado. "Come dois três. Isso você não vê com frequencia com quem come um burger alto", entrega.