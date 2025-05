Irmãos ganham a vida caçando casas a 1 euro na Itália para os outros

Não cobramos taxa de agência, fazemos isso por amor à nossa linda terra. É doloroso ver como tantos lugares outrora prósperos na Sicília estão enfrentando um declínio devido à emigração e ao abandono. Queremos ajudar a dar um novo fôlego a eles e acreditamos que os investidores estrangeiros podem desempenhar um papel fundamental

Antonino Cuschera

Irmãos se estabeleceram no mercado imobiliário

O modelo de negócio dos Cuschera tem dado retorno. Segundo a CNN, nos últimos três anos, eles venderam mais de 50 casas de 1 euro, sendo a maioria para estrangeiros, incluindo norte-europeus e ucranianos, que fugiam de guerras em sua terra natal.

Semanalmente, novos anúncios são publicados, oferecendo tanto as casas por 1 euro quanto demais imóveis baratos e prontos para morar. A maioria dos imóveis comercializados pela dupla é de baixo custo, como um imóvel de 200 metros quadrados por 13 mil euros —pouco menos de R$ 60 mil.

Casa por 1 euro

A iniciativa italiana de vender casas a 1 euro existe pelo menos desde 2014. Com a intenção de impedir "a morte" de suas pequenas vilas, as autoridades passaram a aderir ao programa. Cada cidade estabelece suas próprias regras, mas a maioria exige que o comprador faça um investimento mínimo na reestruturação do imóvel, termine a obra em um certo prazo e arque com todas as despesas relacionadas à documentação. Caso o novo proprietário não cumpra com o combinado, ele deverá pagar uma multa e o imóvel é devolvido à prefeitura.