Arranha-céu de ricaços em NY é alvo de processos por graves rachaduras

O conselho do condomínio afirma que testes realizados indicaram que o uso do material resultaria em fissuras, mas que a hipótese foi ignorada pelos responsáveis pela construção da torre.

Uma das empresas envolvidas no planejamento teria alterado um documento que divulga informações sobre o empreendimento a potenciais compradores. Segundo a CNN, a SLCE Architects mudou o trecho que indicava que o concreto "impediria" a penetração de água, citando depois que o material foi apenas "projetado para isso".

Ainda segundo o documento, as companhias responsáveis pela obra teriam enganado o Departamento de Edificações da Cidade de Nova York. Em uma carta entregue às autoridades, as empresas teriam "deturpado" a situação estrutural do prédio, não divulgando os resultados completos de uma vistoria realizada no local.

O processo movido pelo conselho do edifício foi apresentado no tribunal estadual de Nova York no final de abril. Ainda conforme a CNN, a ação também cita empresas de arquitetura e engenharia que estiveram envolvidas no desenvolvimento do arranha-céu. Os proprietários dos condomínios buscam, coletivamente, mais de US$ 165 milhões em indenização (mais de R$ 932 milhões).

Segundo reportagem do The New York Times, o processo detalha quase 1.900 defeitos encontrados na fachada do edifício. Imagens inseridas na ação mostram rachaduras e "pedaços de concreto faltando na fachada", segundo o jornal.

O processo alega, também, que a fachada da torre está "atormentada com milhares de rachaduras graves, lascas e outras formas de deterioração", incluindo uma rachadura de 25 centímetros de profundidade no núcleo do edifício.