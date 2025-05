6 sinais de que a ração pode estar fazendo mal ao seu cachorro

Se o seu cachorro anda apresentando coceiras, vômitos ou mudanças no apetite, talvez o problema esteja no que ele come todos os dias: a ração. Mesmo produtos de boa qualidade podem causar reações adversas, dependendo da sensibilidade individual do organismo de cada cão.

O diagnóstico nem sempre é simples, já que os sintomas costumam ser parecidos com os de outras doenças. Mas há pistas importantes que podem indicar se o alimento não está sendo bem aceito.

Os sintomas mais frequentes incluem: