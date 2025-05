Sabe pra que funciona? Rebite foi a chave do sucesso das calças jeans

Como Davis não tinha o dinheiro necessário para patentear a técnica de uso de rebites, ele procurou Levi Strauss para ver se ele estava interessado em se inscrever com ele. Em 1873, o par recebeu uma patente para "melhoria na fixação de aberturas de bolso".

Tachinhas de cobre garantiram um dos modelos mais clássicos das calças jeans, a Levi's 501 Imagem: Getty Images

Para fortalecer os bolsos, emprego um rebite [...], o qual eu passo por um buraco no final da costura de modo a unir as duas partes do tecido dos bolsos e, em seguida, baixá-lo em ambos os lados, para unir firmemente as duas partes do bolso adicionadas à calça".

Jacob Davis no documento de patenteação do rebite

Ilustração enviada por Jacob Davis para patentear o uso de rebite em calças jeans; recurso já era utilizado anteriormente em sapatos Imagem: Reprodução/Arquivo de Patentes dos Estados Unidos

As tachinhas de cobre tornaram as roupas mais resistentes com o peso colocado nos bolsos. Os pontos críticos das calças foram reforçados, tornando-as mais duráveis. O primeiro lote das calças tinha, como código, o número 501, que acabou nomeando o modelo mais clássico da empresa, o Levi's 501.

Vale destacar que a Levi Strauss & Co. foi a primeira empresa a fabricar calças com rebites, criando uma nova categoria de workwear.