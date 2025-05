O que dar para o filhote de gato comer? Veja como alimentar recém-nascido

Esses produtos imitam a composição do leite materno felino e são formulados para garantir a nutrição adequada. A administração deve ser feita com mamadeiras próprias para filhotes, ou, em alguns casos, seringas sem agulha com bico pequeno - sempre com orientação de um veterinário.

Filhotes de até 7 dias devem mamar a cada 2 horas, inclusive durante a madrugada. À medida que crescem, esse intervalo aumenta gradualmente. A temperatura do leite precisa ser mantida entre 36°C e 38°C - muito abaixo ou acima disso pode causar desconforto ou problemas digestivos.

Filhote deve ser alimentado de bruços, com a cabeça levemente elevada. Deixá-lo deitado de barriga para cima, como um bebê humano, pode levar a engasgos e aspiração do leite.

E depois?

Após cada mamada, o tutor deve estimular a micção e a evacuação. Isso pode ser feito com um algodão ou pano umedecido em água morna, passando levemente na região genital e anal do filhote. Essa prática imita a lambida materna, essencial nos primeiros dias de vida.

Também é fundamental manter os gatinhos aquecidos. Os filhotes não conseguem regular a própria temperatura até cerca da terceira semana de vida. Usar bolsas térmicas enroladas em pano ou mantas específicas para animais pode ser uma solução segura.