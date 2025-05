'Fui pega de surpresa': mudança em regra para turismo na Argentina preocupa

O que deve mudar?

O seguro viagem passará a ser obrigatório. As mudanças farão parte de um DNU (Decreto de Necessidade e Urgência) que ainda não foi oficializado. O documento tem força de lei e só pode ser revogado mediante ação da Câmara e do Senado. Como o decreto ainda não foi publicado no Diário Oficial, ele ainda não está vigente.

Não há detalhes sobre de que maneira as novas medidas funcionarão na prática —como qual o valor estipulado para a cobertura ou como ocorrerá a análise dos documentos. A expectativa é de que a normativa seja divulgada nos próximos dias.

Até então, não é necessário seguro viagem para viajar para a Argentina. Como a normativa ainda não foi oficializada, as regras para o turismo permanecem as mesmas, conforme explicou a Nossa a advogada argentina Paula Carello, especialista em direito migratório.

Segundo a normativa vigente agora, não é necessário um seguro médico para ingressar no país --nem na qualidade de turista e nem como residente. No entanto, algumas empresas sem escrúpulos já estão começando a difundir informação a respeito, quando na realidade não é verdade que tal exigência exista até a data de hoje.

Paula Carello, advogada argentina especialista em direito migratório

Não há informações sobre como a norma funcionaria em cidades na fronteira, como é o caso do turismo nas Cataratas do Iguaçu. A atração está tanto em território brasileiro como argentino, nas cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, respectivamente. Carello explica que, para esses casos, existem outros mecanismos de controle, como o conceito de cidades gêmeas e os acordos que a Argentina tem com outros países.