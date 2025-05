Dá para renovar visto dos EUA sem entrevista? Sim, mas não é para todos

O Departamento de Estado não oferece mais previsão de processamento de vistos quando o candidato foi dispensado da entrevista. Confira como anda a fila para quem precisa ser entrevistado para os vistos B1/B2, de turista:

Fila para entrevistas para o visto de turismo para os EUA

Embaixada dos EUA em Brasília (DF) : sem fila, próxima data disponível em menos de um mês;

: sem fila, próxima data disponível em menos de um mês; Consulado dos EUA em Porto Alegre (RS) : sem fila, próxima data disponível em menos de um mês;

: sem fila, próxima data disponível em menos de um mês; Consulado dos EUA em Recife (PE) : sem fila, próxima data disponível em menos de um mês;

: sem fila, próxima data disponível em menos de um mês; Consulado dos EUA no Rio de Janeiro (RJ) : sem fila, próxima data disponível em um mês;

: sem fila, próxima data disponível em um mês; Consulado dos EUA em São Paulo (SP): sem fila, próxima data disponível em um mês;

*Consulta feita em 19 de maio no site do Departamento de Estado do Governo dos EUA.

É importante salientar que a aprovação do visto não garante a entrada do turista nos EUA —o oficial de fronteira tem a liberdade de analisar os documentos e decidir, no aeroporto, se o visitante será recebido no país.