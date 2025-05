7 raças de cães dóceis indicadas entre as melhores para casas com crianças

Escolher um cão para uma casa com crianças exige atenção ao temperamento, à paciência e ao nível de energia do animal. Algumas raças costumam ser mais dóceis, tolerantes e afetuosas, características que favorecem a convivência com os pequenos — inclusive durante as fases mais barulhentas e agitadas da infância.

Segundo a American Kennel Club (AKC) e a organização Vetstreet, certas raças demonstram maior estabilidade emocional e facilidade de socialização, mesmo em ambientes com estímulos intensos, como uma casa cheia de brinquedos, visitas constantes e horários imprevisíveis.

A seguir, veja sete raças entre as mais indicadas para famílias com crianças.