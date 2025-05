Vai uma batata frita? 4 lugares para provar nossas favoritas em SP

Bateu frio e, junto com ele, vem a vontade de estar num recanto aconhegante, bebendo vinho e comendo algo deliciosamente pecaminoso. Às favas com o controle de calorias.

Curtir esse programa num lugar espaçoso, aberto e com jardinzão também rola. Praça São Lourenço e Pé de Manga, restaurantes-quintal, oferecem conforto térmico com torres de aquecimento e telhados de vidro. Se a turma não for do sereno, há ambientes fechados nos dois.

No quesito bebidas, eles contam com bons vinhos e, caso venha a vontade de dividir um fondue com os amigos, a harmonia está garantida. Para tardes ensolaradas, também há coquetéis refrescantes. Para noites gélidas, receitas potentes.

Praça São Lourenço

A carta de vinhos do Praça une variedade e qualidade. O fondue de queijo casa com brancos e, se quiser uma harmonização clássica, peça o austríaco Heiderer Mayer (R$ 182), da uva Grüner Veltliner. Ou ouse na combinação com o Alvarinho brasileiro Vivalti (R$ 188). Albert Bichot Horizon Pinot Noir (R$ 281) é tinto delicado para ornar com o fondue mar e terra, de atum e mignon. Para tropicalistas, novas batidas de coco e de maracujá com chocolate branco (R$ 30) saem do bar liderado por Vaninha, prenunciando uma nova carta de drinques. Vai lá: R. Casa do Ator, 608, Vila Olímpia. @pracasaolourenco

Pé de Manga

No Pé de Manga, a novidade é a carta de coquetéis criada por Karina Yoshi. Para agasalhar a alma, girasole (R$ 49) é variação de Negroni com gim, Campari, vermutes tinto e seco em infusão de sementes de girassol tostadas no azeite de oliva. Mas há várias opções frutadas e adocicadas, como o nativa (R$ 50), que leva gim, licor de flor de sabugueiro, manga, framboesa e calda de limão siciliano. Na enxuta carta de vinhos, opções tintas como o argentino Catena Malbec (R$ 210) e o chileno Carmen Carmenère (R$ 160) chegam junto com os fondues. Vai lá: R. Arapiraca, 152, Vila Madalena. @pedemanga