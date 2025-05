De concerto grátis a megashows: 8 atrações imperdíveis da Virada Cultural

AO AR LIVRE

Imagem: Divulgação

Encontro entre povos

Amanhã (24) e domingo rola a 1ª edição do 'Festival Mil e Um Sabores' no Largo da Batata, explorando a cultura do Oriente Médio. Com entrada gratuita, o evento une a culinária, o artesanato e as tradições de países como Líbano e Marrocos. A parte artística inclui show com a banda Shabab, tocando ritmos libaneses, além de danças como a egípcia Tanoura. A partir das 11h. Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, s/n, Pinheiros. Mais informações

Imagem: Divulgação

Vinho e música

O Brooklin recebe sábado (24) e domingo mais uma edição do Wine & Jazz Sessions. O festival reúne vinícolas, restaurantes e produtores artesanais na parte enogastronômica e, no palco, muito jazz, blues e soul. Entre as atrações estão Fat Family, Dom Paulinho Lima, Ray Charles Celebration e Big Time Orchestra. Entrada liberada, sempre a partir das 11h. Vai lá: Praça General Gentil Falcão, próxima à estação Berrini. Mais informações

Imagem: Divulgação

Lixo vira arte

Até domingo (25), o Parque Villa-Lobos é sede da Bienal do Lixo, evento que envolve arte, educação e sustentabilidade. Além de filmes, painéis e até uma casa de plástico reciclado, a exposição com várias peças a céu aberto apresenta trabalhos de dez artistas que transformaram lixo em obras de arte. É gratuito, mas precisa retirar ingresso online previamente. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações