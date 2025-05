'Maior fotógrafo que já nasceu': o adeus de colegas a Sebastião Salgado

Bob Wolfenson Imagem: Divulgação

Já para Bob Wolfenson, dividir a mesma nacionalidade que Salgado é motivo de orgulho. "A obra dele me influenciou porque, primeiro ele é brasileiro. Então, o fato de um brasileiro ter atingido essa glória toda, você já abre o olho para isso, né? Um estímulo muito grande, alguém que fale a sua língua, que venha do seu país, e que tenha tido esse alcance magnífico."

É muito difícil nascer outro Sebastião Salgado. Bob Wolfenson

Salgado foi o grande, ele foi o gigante, ele foi o mestre, ele foi o professor e, mesmo assim, sendo uma pessoa simples, uma pessoa tímida, uma pessoa bem-humorada, discreta, o Salgado é um grande homem, é um grande cidadão, é um grande brasileiro, é um grande ser humano, enfim, é um grande fotógrafo cujo nome vai ecoar ao longo de gerações e gerações. Érico Hiller

Salgado não foi apenas um grande profissional e uma referência da fotografia mundial, mas também, um homem de grande coração, disposto a ajudar quem precisasse dele. André Liohn conta que nunca conheceu Sebastião, mas que conversou com ele uma vez por telefone. "Em 2011, um amigo sul-africano morreu na Líbia e a família dele ficou com dinheiro apenas para pagar o aluguel do mês. E aí, eu e um outro amigo, James Wright Foley, fotógrafo, que depois foi decapitado pelo estado Islâmico na Síria, tivemos a ideia de fazer um leilão de obras de grandes fotógrafos da atualidade, para levantarmos fundos para a família desse amigo. Imediatamente, entramos em contato com Sebastião Salgado e ele foi muito generoso, muito generoso."