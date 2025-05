Descubra onde 5 cenas famosas de dança foram filmadas (e você pode visitar)

A cena de tango do filme "Perfume de Mulher", estrelado por Al Pacino, foi gravada no hotel The Pierre, localizado em Manhattan, Nova York. Um dos salões do hotel serviu de cenário para a dança entre o militar cego Frank Slade (Pacino) e Donna (Gabrielle Anwar). Após uma interação com Donna, ele a convida para a pista. A música de tango, intensa e dramática, começa, e Frank, com movimentos elegantes e precisos, conduz o ritmo da dupla, em um momento marcante do cinema.

Atualmente, os salões de festa do luxuoso The Pierre recebem eventos de Hollywood e da alta classe nova-iorquina.