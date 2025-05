Cachorro cheira tudo no passeio? O que seu pet está 'lendo' no caminho

Cheirar cada poste, árvore ou pedaço de grama durante os passeios é um comportamento do cachorro que revela muito mais do que simples curiosidade. Para os cães, esta é uma forma de 'ler' o mundo no seu entorno.

Diferente dos humanos, que se orientam principalmente pela visão, os cães vivem por meio do olfato. Segundo dados da American Kennel Club, o nariz de um cão possui cerca de 300 milhões de receptores olfativos, contra apenas 6 milhões nos seres humanos. Além disso, a parte do cérebro dedicada à análise de cheiros é proporcionalmente 40 vezes maior do que a nossa.

Estima-se que o olfato dos cães seja de 10 mil a 100 mil vezes mais sensível que o nosso. Por isso, cada caminhada é uma espécie de 'expedição sensorial' para coleta de informações sobre outros animais, humanos e até mesmo mudanças sutis no ambiente.