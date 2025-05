Assim como Itália, Espanha restringirá acesso à cidadania; veja regras

Como funciona o agendamento?

Para realizar o agendamento, cada seção consular tem um procedimento. A Embaixada em Brasília disponibiliza um link direito em seu site para isso, enquanto o Consulado de São Paulo exige o envio de um e-mail. É possível obter informações sobre o processo através das páginas e dos contatos das seções consulares da Espanha no Brasil.

Em São Paulo, por exemplo, a pessoa deve enviar apenas um e-mail para cog.saopaulo.lmdsol@maec.es com uma foto clara do candidato segurando o passaporte, RG/CIN ou DIN (os documentos de identidade no Brasil) em anexo. As informações do documento devem estar legíveis e o rosto não pode ser obscurecido por óculos de sol ou cabelo. Veja detalhes aqui.

É preciso ainda anexar uma cópia da certidão de nascimento do parente espanhol em PDF ou JPEG, caso o nascimento não esteja inscrito no Registro Civil Consular —neste caso, é preciso indicar o nome do cidadão espanhol, sobrenome e data de nascimento no corpo do e-mail. No assunto, escreva "CITAS LMD". Já a primeira linha do corpo do e-mail deve trazer, em caixa alta:

SEU NOME;PRIMEIRO SOBRENOME;SEGUNDO SOBRENOME;DATA DE NASCIMENTO;CPF.

Não se deve usar apóstrofes, acentos, espaços, hífen ou ponto. Uma pessoa chamada João Maria Rodrigues de Souza Méndez, nascida em 6 de janeiro de 1970 e com CPF de número 123.456.789-10, deve colocar na primeira linha: