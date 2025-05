4 das 5 cidades mais felizes do mundo ficam na Europa; veja a lista

Quatro das cinco cidades "mais felizes" do mundo ficam na Europa, apontou o Índice Cidade Feliz de 2025, divulgado no dia 9 pelo think tank britânico Institute for Quality of Life (Instituto para Qualidade de Vida, em tradução livre), dedicado ao avanço dos princípios de desenvolvimento sustentável.

Brasil não aparece na relação, Argentina sim

A lista final conta com as 200 cidades mais felizes do mundo, com base nas experiências que proporcionam aos seus moradores. O Brasil não tem nenhuma representante no ranking. As 31 primeiras foram consideradas "cidades de ouro" e, destas, apenas oito não estão no continente europeu. Ainda quatro das "cidades douradas" são dinamarquesas, o que confirmou a dominância do país nas posições mais altas em termos de qualidade de vida.

Já as colocadas entre 32º e 100º lugar foram batizadas de "cidades de prata", o que inclui uma importante vizinha brasileira: Buenos Aires, na Argentina, a única sul-americana no ranking. O restante da relação corresponde às "cidades de bronze".