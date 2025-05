5 raças de cães que vivem bastante e como aumentar a longevidade do seu pet

Os poodles, especialmente as versões miniatura e toy, vivem em média entre 13 e 16 anos, de acordo com a American Kennel Club (AKC). Além de inteligentes e fáceis de treinar, são conhecidos pela boa saúde quando recebem alimentação balanceada e cuidados com a pelagem, que tende a acumular umidade e sujeira se não for bem mantida.

3. Dachshund (salsicha)

O dachshund responde bem a atividades físicas moderadas Imagem: Canva

Afetuoso e sempre alerta, o dachshund costuma viver entre 12 e 16 anos. Apesar de ter predisposição a problemas de coluna (como hérnia de disco), principalmente quando está acima do peso, a raça responde bem a atividades físicas moderadas e uma rotina sem muitos saltos ou escadas.

4. Shih Tzu