Com vista que conquistou Bardot em Búzios, a gente até esquece o celular

Caju Amigo do 74 Restaurant Imagem: Tomas Rangel

Croqueta de jamón serrano e queijo canastra (R$ 64), servida com gel de cupuaçu e tomilho, mostra bem essa mistura. Nos principais, o polvo confit (R$ 149), servido com paella cremosa, chorizo ibérico, crocante de socarrat, aioli de alho assado, compota de pimenta de cheiro e lardo, faz sucesso entre os frequentadores.

Quanto às sobremesas, a chef pâtissier Jennifer Ortega, que é chilena, conquistou meu paladar com as criações inspiradas em clássicos brasileiros. O Caju Amigo (R$ 55), por exemplo, nada tem de drinque. No restaurante vira torta de castanha-de-caju, crocante de noz-pecã caramelizada, coulis de jambuzera com caju e sorbet da fruta. Comeria todos os dias.

Café da manhã no Casas Brancas tem vista de tirar o fôlego Imagem: Tomas Rangel

É no 74 Restaurant, que fica no terraço do hotel, que o café da manhã é servido.