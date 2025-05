Anvisa proíbe mais duas marcas de azeite; como saber se produto é falso?

E o azeite brasileiro?

O Brasil é o segundo país que mais importa azeite no mundo e a produção nacional fornece apenas 1% do que é consumido por aqui, mas isso não significa que os óleos de oliva nacionais são ruins. Pelo contrário. Há muitos produtos de qualidade feitos no país e premiados internacionalmente.

O problema é que o azeite brasileiro ainda é caro quando comparado com muitos produtos encontrados no mercado. Motivo: como ainda é feito em áreas produtivas pequenas e relativamente novas, o alimento nacional ainda não consegue competir em volume com o importado. Por isso, para garantir o lucro, o foco da produção é na qualidade.

Fontes: Sandro Marques, professor do curso de pós-graduação em cozinha avançada do Senac e autor do livro "Extrafresco: Guia de Azeites do Brasil; Renato Fernandes, presidente do Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura); Moacir Batista do Nascimento Filho, engenheiro florestal e presidente da Assoolive (Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira); Pedro Calazans, diretor comercial da Selecionados Uniagro, empresa de distribuição de alimentos.

*Com informação de reportagem de março de 2024.