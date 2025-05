15 coisas que Helio de La Peña descobriu no Japão (e você também não sabe)

No metrô não tem conversinha, não

Se alguém estiver falando alto no metrô, saiba: é turista, provavelmente brasileiro. No Japão, ninguém conversa no vagão. É silêncio o símbolo da civilidade. Se ninguém nem conversa, imagina só se tem JBL com pagode alto? Spoiler: lógico que não tem.

No metrô do Jpaão, silêncio é sinal de respeito ao outro Imagem: Liam Burnett-Blue/Unsplash

Ir lá fora fumar é falta de educação

Enquanto aqui no Brasil o certo é sair de ambientes fechados para não incomodar com a fumaça, lá foram construídos boxes de vidro coletivo na rua onde os fumantes podem ficar sem perturbar ninguém. E não é que faz sentido?

Não tem lata de lixo na rua. Por quê?

Bem, se você sabe que vai carregar o lixo todo que gerar na bolsa até chegar em casa, talvez gere menos lixo. Na prática, latas e outros recipientes do que for consumido na rua ficam com você pelo resto do passeio. Não exagere nas compras.