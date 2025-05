Oito teatros que são um espetáculo por si só e valem entrar na sua viagem

Palais Garnier

Paris, França

Casa que faz o turista mergulhar na grandiosidade do final do século 19 francês e em toda a sofisticação da arte performática do país europeu. Inaugurado em 1875, o Palais Garnier logo se tornou um dos principais templos de balé e ópera do Velho Continente (e não à toa, foi escolhido para ser o cenário da história "O Fantasma da Ópera"). Sua estrutura, projetada por Charles Garnier, é uma obra-prima arquitetônica, com uma suntuosa fachada, escadarias de mármore e um exuberante teto pintado por Marc Chagall. Hoje abriga, por exemplo, grandes produções de balé e espetáculos de dança contemporânea.

Royal Opera House

Londres, Inglaterra

Londres é uma das capitais culturais do mundo e tem na Royal Opera House um de seus centros artísticos mais sofisticados. O local é sede da Royal Opera e do Royal Ballet, com produções que vão de clássicos como "La Traviata" e "O Lago dos Cisnes" a montagens contemporâneas inovadoras. A Royal Opera House tem capacidade para mais de 2.200 espectadores e se destaca pela excelência artística e, também, por suas sessões com ingressos de preços acessíveis. Com uma história que remonta à primeira metade do século 18, a casa é um símbolo da tradição artística britânica e merece ser visitada por qualquer turista ávido por cultura que esteja na capital inglesa.