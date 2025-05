Por que gatos brancos exigem cuidados especiais? Veja o que estudos apontam

A relação entre gatos brancos e a surdez

Um dos temas mais estudados sobre gatos brancos diz respeito à surdez congênita. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Comparative Pathology (1997), até 65% dos gatos brancos com olhos azuis podem ser surdos de um ou ambos os ouvidos, em função da ação do gene W no desenvolvimento do ouvido interno.

A chance de surdez diminui em animais com olhos verdes, amarelos ou heterocromáticos. É importante destacar que os gatos surdos costumam levar uma vida perfeitamente normal, já que desenvolvem uma acuidade maior em outros sentidos, como visão e percepção de vibrações.

Cuidados com gatos de pelagem branca

A pele clara exige atenção redobrada em dias ensolarados. Gatos brancos são mais suscetíveis a queimaduras solares, principalmente nas orelhas e no focinho, que possuem pouca ou nenhuma cobertura de pelos. Nesses casos, recomenda-se evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, ou, se necessário, aplicar protetor solar específico para pets, sempre com orientação veterinária.

Outro cuidado essencial é a higiene. A pelagem branca demanda escovação frequente e, eventualmente, banhos. Além de manter o gato limpo, esses cuidados ajudam a identificar possíveis problemas de pele com mais rapidez.