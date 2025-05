Por que existe tanto gato laranja macho? Ciência revela segredo genético

Eles são carismáticos, fotogênicos e, quase sempre, machos. Estudos recentes desvendaram parte desse mistério felino: a explicação está nos cromossomos e em uma mutação genética específica.

A chave está nos cromossomos

A cor da pelagem dos gatos está diretamente ligada ao cromossomo X — um dos dois cromossomos sexuais presentes nos mamíferos. Machos têm apenas um X (além de um Y), enquanto fêmeas têm dois. Isso significa que, para um macho ser laranja, basta que o cromossomo X carregue a mutação. Já para uma fêmea ser completamente laranja, ela precisa herdar dois X com essa mesma mutação, o que é bem mais raro.

É essa diferença que explica por que vemos muito mais gatos laranjas machos do que fêmeas. Nas fêmeas que possuem apenas um cromossomo com a mutação, surgem os padrões chamados de calico ou "tartaruga", com manchas laranjas misturadas a outras cores — e que são quase sempre exclusivas delas.